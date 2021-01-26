تركي آل الشيخ ينقل أول محترف جامايكي للدوري السوداني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصبح ألفاس بأول، أول محترف جامايكي ينتقل للدوري السوداني، في صفقة أعلن عنها نادي الهلال بترتيبات من الرئيس الفخري للنادي معالي المستشار تركي آل الشيخ، وجاء انتقال اللاعب من نادي ميامي الأمريكي

وتقدم نادي الهلال في بيان خاص بالصفقة بالشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي، الذي تكفل بقيمة الصفقة، ويلعب صاحب الـ "26 عاما" في مركز الظهير الأيمن، كما يجيد اللعب في قلب الدفاع، وبدأ مسيرته في الدوري الجامايكي، قبل أن يلعب في عدة أندية أميركية آخرها إنتر ميامي، وشارك مع منتخب بلاده في 49 مباراة.

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