بالفيديو.. وزير عراقي يباغت صديقه "على الهواء" في برنامج رياضي

المصدر: دبي-علي شدهان

باغت عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، صديقه حمود فليطح مدير عام هيئة الرياضة الكويتية، "على الهواء" في برنامج رياضي عراقي شهير.

أخوة وصداقة

ويرتبط درجال وفليطح بعلاقات أخوة وصداقة متينة تعود إلى عقدي السبيعنيات والثمانينيات من القرن الماضي عندما كانا من المع نجوم كرة القدم العراقية والكويتية، ودارت بينهما في تلك الفترة، مواجهات حامية على المستطيل الأخضر، خصوصا في بطولة كأس الخليج العربي عندما كان العراق والكويت، الأبرز في التنافس على لقب البطولة العريقة.

زيارة تاريخية

وبينما كان فليطح يتحدث في البرنامج عن الزيارة التاريخية لمنتخب الكويت إلى البصرة جنوبي العراق، والمباراة الودية غدا الأربعاء، وفرصة العراق في استضافة "خليجي25"، فاجئه درجال بالدخول غير المرتب له إلى "الاستوديو" وسط ذهول مقدم البرنامج وفليطح نفسه.

فاصل "ضحكات"

وبعد فاصل من "الضحكات"، جلس درجال إلى جانب صديقه فليطح، ودار بينهما "على الهواء"، حوار أخوي تضمنه "الفيديو" المرفق.

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