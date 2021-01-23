المريخ السوداني وغارزيتو.. «كلاكيت ثالث»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

بات الفرنسي دييغو غارزيتو مدرب المريخ السوداني السابق قريباً من العودة لتدريب الفريق المرة الثالثة، وكشف المدرب الفرنسي على صفحته الرسمية عن مفاوضات تجريها إدارة النادي معه، خلفاً للمدرب غوميز وكشف غارزيتو عن تلقيه اتصالاً من رئيس المريخ موضحاً أنه يدرس العرض المالي.

فيما أعلن نادي المريخ توضيحاً حول ما أثير مؤخراً بخصوص مدرب الفريق الفرنسي ديديه غوميز الذي تمكن من قيادة النادي لدور المجموعات في دور أبطال أفريقيا، نافياً ما تردد من أخبار في بعض وسائل الإعلام المحلية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم تسلم المدرب مرتباته واصفاً إياها بعدم الصحة، وشدد النادي على الإيفاء بالالتزامات المالية كافة المحددة في الرواتب الشهرية الخاصة بالمدرب ديديه غوميز، وأكد التوضيح أن المدرب أخطر إدارة النادي بأنه تحصل على عرض تدريبي من أحد الأندية التونسية براتب كبير، وأن العقد الموقع مع المدير الفني الفرنسي يسمح له بالرحيل، وتم التأكيد أن العلاقة بين إدارة النادي والمدرب الفرنسي ديديه غوميز يسودها الود والاحترام المتبادل.

وتعثر المريخ في آخر مباراة أشرف عليها الفرنسي غوميز بالتعادل الإيجابي أمام توتي بهدف لكل فريق، ضمن المرحلة السادسة من الدوري السوداني الممتاز.

أحرز توتي الهدف الأول عن طريق اللاعب نادر، قبل أن يعادل بكري عبدالقادر النتيجة للمريخ في الشوط الثاني. ويحتل المريخ المركز الأول برصيد (14) نقطة، فيما يأتي توتي الخرطوم في المركز الرابع عشر بـرصيد (5) نقاط.

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