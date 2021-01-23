تخفيف عقوبة الشناوي يزيد الهجوم على اتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أثار قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي، بإيقافه مباراة واحدة، بدلاً من أربع، ورفع الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه، اتهامات جديدة للجنة الثلاثة التي تدير الاتحاد، وزاد الهجوم عليها، وكانت أبرز الاتهامات، أن اللجنة تستجيب لضغوط الجماهير الأهلاوية، التي نظمت حملة هجومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار إيقاف الشناوي، والذي جاء لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة الفريق والبنك الأهلي، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري، التي انتهت بالتعادل السلبي، مبررة الهجوم، بعدم ذكر الحكم أي وقائع ضد الشناوي في تقريره، كما أن الحارس لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء.

فيما أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، تخفيف العقوبة، بأنه جاء «مراعاة لاقتراب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية».

وأصدر نادي الزمالك، بياناً رسمياً للتعليق على قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة حارس الأهلي، جاء فيه: إن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة، ومجاملة الأندية الأخرى، وأن هناك 18 نادياً يمثلون الدوري الممتاز، ولا بد من التعامل بعدل وشفافية، وتطبيق اللوائح على الجميع.

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