كلاسيكو ناري يجمع الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، لمتابعة أحداث الكلاسيكو الذي يجمع الاتحاد والنصر الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وتُعدّ المباراة مهمة للفريقين رغم تباين الطموحات والأهداف بينهما، حيث يسعى الاتحاد لملاحقة صدارة الهلال والبقاء قريباً منها، بينما يطمح النصر في مواصلة سلسلة انتصاراته لاقتحام الصفوف الأمامية.

ويمتلك الاتحاد الرابع 24 نقطة بفارق نقاط عن الصدارة مقابل 20 للنصر السابع.

وبعدما نجح في تجاوز خسارته أمام أبها، بالفوز على العين، يتطلع الاتحاد إلى تسجيل فوزه الثاني توالياً للبقاء قريباً من مراكز المقدمة.

ومع أن الفريق سيفتقد لقائده المغربي كريم الأحمدي بداعي تراكم البطاقات، إلا أنه سيستعيد خدمات ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد العائد من الإيقاف، وغاري رودريغيس من الرأس الأخضر بعد تعافيه من الإصابة.

وكشف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد أسباب إراحة بعض اللاعبين أمام العين مباراته الأخيرة "كانت لأسباب طبية وكنا مجبرين على ذلك" مؤكدا أن الاتحاد سيكون أقوى باكتمال عناصره.

أوضح كاريلي "مستاء من الإنذار الذي تحصل عليه الاحمدي، لكن ما حدث جزء من كرة القدم، لكن لدي الحلول البديلة بوجود الجبرين وخالد السميري".

في المقابل واصل النصر حضوره القوي في المراحل الأخيرة، وتمكن من تسجيل أربعة انتصارات تواليا نقلته من وصافة القاع إلى المركز السابع فبات على بُعد 9 نقاط عن المتصدر و6 عن الوصيف.

يفتقد لنجميه المغربي عبدالرزاق حمدالله والدولي عبدالفتاح عسيري لعدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة، والعمل على تجهيزهما للكأس السوبر نهاية الشهر الجاري.

وأصبحت مشاركة الأرجنتيني "بيتي" مارتينيس مرهونة بقرار المدرب الكرواتي ألين هورفات، بعدما بدأ اللاعب تدريباته في صالة الحديد، عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى القفص الصدري في المباراة الماضية أمام الوحدة وخرج على إثرها بعد مرور نحو نصف ساعة.

وفي مقابل ذلك، بات اللاعب أيمن يحيى جاهزاً للمشاركة بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

وأشاد البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط النصر على الدور الذي يقدمه هورفات بديل البرتغالي روي فيتوريا، كاشفاً أنه منحهم جرعة حيوية أسهمت في عودة النصر لطريق الانتصارات كان آخرها الفوز على الوحدة (3-1) الأربعاء "تخطينا المرحلة الصعبة التي مررنا بها الفترة الماضية، النتائج الجيدة مستمرة وهذا أمر جيد، اختلفت العديد من الأمور في الأيام الماضية، وهو ما ساهم في عودة الروح إلى اللاعبين".

وكشفت تقارير في تفكير النصر في تحويل هورفات من مدرب موقت الى دائم للفريق.

الهلال و الفيصلي

ويسعى الهلال إلى المضي قدما في سكة الانتصارات بعدما كسر حاجز التعادلات الاربعة التي رافقته في مبارياته الأخيرة بالفوز على التعاون، عندما يحل الاثنين ضيفا ثقيلا على الفيصلي.

ويتصدر الهلال الترتيب (29) بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي يلتقي الوحدة الثامن، فيما يحتل التعاون المركز الخامس (21).

ويعاني الهلال من الارهاق وكشف مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو "نحن الفريق الوحيد المحلي الذي أكمل سنة ونصف دون إجازة، والتعثرات الماضية أراها طبيعية في كرة القدم، وحققنا جميع البطولات، ولكن ظروف كورونا وغيرها كانت فوق طاقتنا، ونبحث عن تحقيق ألقاب أخرى رغم عدم وجود فرصة لالتقاط الأنفاس".

ويبحث الاتفاق السادس وضيفه الأهلي الثالث عن الفوز الثاني توالياً عندما يلتقيان الاحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

والتقى الفريقان في الدوري 80 مرة سابقة، فاز خلالها الأهلي في 39 مباراة وسجل هجومه 123 هدفا، وفاز الاتفاق في 22 مباراة وسجل هجومه 85 هدفا، وحسم التعادل 19 مباراة .

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