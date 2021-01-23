10إصابات «كورونا» بصفوف الملعب التونسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

يواجه اليوم فريق الملعب التونسي جاره الترجي لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري محروماً من خدمات ما لا يقل عن عشرة لاعبين أساسيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج تحاليلهم إيجابية، وتقدم الملعب التونسي بطلب إلى الاتحاد التونسي لتأخير مباراة اليوم بسبب الإصابات، وقوبل طلبه بالرفض.

وطلب الملعب التونسي تأجيل المباراة إلى موعد آخر نظراً لعدد الإصابات والحالة الصحية لمجموعة من اللاعبين وعددهم 10 إلا أن الاتحاد رفض طلب الملعب التونسي معتمداً على ما ينص عليه القانون الذي لا يخول تأجيل مباراة إلا إذا كان عدد اللاعبين المصابين بكورونا 14 أو أكثر.

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وأصيب عشرة لاعبين بفيروس كورونا وأغلبهم من الأساسيين قبل أن يخوض فريق الملعب التونسي ثلاث مباريات مهمة، حيث يلتقي اليوم الترجي التونسي ثم يستضيف الأربعاء المقبل اتحاد بن قردان، قبل أن ينزل الأحد المقبل ضيفاً على النجم الساحلي.

وسيجد الجهاز الفني نفسه مجبراً على خوض هذه المباريات بالرصيد البشري نفسه من اللاعبين نظراً لمحدودية الاختيارات وخصوصاً في الخط الأمامي، حيث سيتخلف كل من بوبكر ديوب وحسام الحباسي وبلال الماجري وفيكتور اباتا وشهاب الزعلامي بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

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