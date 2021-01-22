الأهلي المصري الأفضل عربياً وأفريقيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، النادي الأهلي المصري، الأفضل أفريقيا لعام 2020، للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، باحتلاله المركز 31 في التصنيف العالمي بين أفضل أندية العالم، والتصنيف هو الأكبر تصنيف في كرة القدم العالمية، معترف به منذ عام 1991.

وجاء نادي الزمالك المصري، في المركز الثاني أفريقيا وعربياً بعدما كان في المركز السادس عام في 2019، وذلك باحتلاله الترتيب 54 عالمياً، واحتل النصر السعودي، المركز الثالث آسيوياً والرابع عربياً باحتلاله التصنيف 82 عالمياً، واحتل الترجي التونسي، أفضل نادي أفريقي عام 2019، المركز الثالث أفريقيا والخامس عربياً بوجوده في المركز 97 عالمياً.

وجاء بيراميدز المصري في المركز الرابع أفريقياً والسادس عربياً باحتلاله الترتيب 103، وتلاه الهلال السعودي الخامس آسيوياً والسابع عربياً بوجوده في التصنيف 109 عالمياً.

واحتلت الأندية المغربية الثلاثة، نهضة بركان والرجاء والوداد في المراكز الخامس والسابع والثامن أفريقياً بالترتيب، باحتلالها المراكز 125 و128 و158 على مستوى العالم، واحتل النجم الرياضي الساحلي التونسي، المركز العاشر أفريقيا بوجوده في المركز 190 عالمياً.

والجدير بالذكر، أن الشارقة المصنف الأول في الإمارات، بعدما احتل المركز 221 على العالم، وتلاه شباب الأهلي بالمركز 258، والعين بالمركز 275 في التصنيف العالمي الذي تصدره بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس ألمانيا والدوري الألماني، وهي المرة الثانية التي يتوج فيها أفضل أندية العالم بعد عام 2013.

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