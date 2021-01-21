أيتن عامر تحتفل بـ"ريمانتادا" الأهلي أمام المقاولون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفلت الفنانة أيتن عامر، بـ"ريمانتادا" الأهلي أمام المقاولون مساء اليوم، بعدما نجح الأهلي في قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، لينتزع صدارة الدوري المصري الممتاز.

وقامت الفنانة المصرية، بنشرها صورتها على حسابها الشخصي في "تويتر"، وهي تحمل شعار النادي الأهلي، عقب نهاية المباراة بدقائق، تعبيراً عن سعادتها بالفوز الصعب.

وأنهى المقاولون العرب الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما عن طريق أيمن أشرف مدافع الأهلي في مرماه بالخطأ، وسيف الدين الجزيري، في الدقيقتين 38 و44 من عمر في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة للدوري.

وتعادل الأهلي في الدقيقتين 60 و70، عن طريق طاهر محمد ومحمد أشرف، وفي الدقيقة 80، تمكن محمد مجدي قفشة، من إحراز الهدف الثالث والفوز للأهلي.

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