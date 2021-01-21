خبير لوائح يصف قرار اتحاد الكرة المصري ضد الشناوي بـ”الجريمة”

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية قرار اتحاد الكرة المصري بمعاقبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ماليا على خلفية مشادته مع حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، بـ”الجريمة”.

وقال “بيومي” في تصريحات تليفزيونية أن قرار إيقاف “الشناوي” 4 مباريات وتغريمه ماليًا خطأ يرتقى للجريمة، وبه تربص واضح بالنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب لم يرتكب أي جريمة داخل الملعب وإلا كان يستوجب على الحكم معاقبته وتوجيه إليه البطاقة الصفراء أو الحمراء أو حتى إدانته في تقرير المباراة.

وأضاف: “معاقبة الشناوي قرار به شبهة فساد خاصة وأن لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار عقوبات ضد اللاعبين، ولكن مثل هذه الوقائع الانضباطية توكل لها لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، لذلك قرار إيقاف حارس الأهلي غير قانوني تمامًا”.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأربعاء، تقليص عقوبة محمد الشناوي للإيقاف مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات، وتغليظ الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه.

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