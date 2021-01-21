انتهاء أزمة ثلاثي السودان لصالح المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

حسمت لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين بالسودان قضية الموسم بتسجيل اللاعبين الثلاثة (رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس)، وقررت اللجنة اعتماد قيد اللاعبين الثلاثة لنادي المريخ وإحالتهم إلى لجنة الانضباط، كما قررت حرمان نادي المريخ من التسجيل في فترة الانتقالات القادمة (فترة واحدة)، وإحالة مسؤولي نظام الانتقالات في ناديي الهلال والمريخ إلى لجنة الانضباط.

وحددت اللجنة استرداد كل المبالغ التي تسلمها اللاعبين من نادي الهلال الخرطوم كمقدم عقد لنادي الهلال، وسداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الهلال، وأي مصروفات تكبدها الهلال حيال اللاعبين الثلاثة شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات، وذلك بالتضامن مع نادي المريخ.

وفي أول رد فعل لقرارات لجنة شوؤن اللاعبين بالأمس قال هشام السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، إن مجلس إدارة ناديه كانت له رؤية واضحة منذ بداية القضية، وهي أنهم ماضون عبر الطرق القانونية وصولاً إلى محكمة (كاس)، مؤكداً أنهم يستجيبون لأصوات الجماهير وإجماعها للحفاظ على هيبة الهلال وطالب الجماهير بعدم الانفعال مع قرارات الأمس فهي بداية الطريق للحصول على حقوق النادي.

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