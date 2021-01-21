البدري يعود إلى الترجي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

بعد تجربة خاطفة في اتحاد جدة السعودي عاد أنيس البدري إلى الترجي التونسي، حيث وقّع على عقد لموسم ونصف، معبّراً عن سعادته العارمة بالرجوع إلى بيته الذي عاش معه أجمل اللحظات، حيث توج معه بأغلى البطولات والكؤوس منها طبعاً دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين متتاليتين، مؤكداً أنه فخور بارتداء قميص الترجي التونسي، وخوض تجربة ثانية معه.

وكان البدري قد خاض 119 مباراة في تجربته الأولى مع الترجي سجل خلالها 37 هدفاً. ومقابل عودة البدري وضع الترجي التونسي اللاعب الجزائري عبد الرحمان مزيان في قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية.

من جانب آخر وبعد توقف دام أسبوعين بسبب فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد تعود بطولة الدوري إلى نشاطها بعد غدٍ بإقامة الجولة التاسعة، حيث يقص الشريط الترجي التونسي وجاره الملعب التونسي في قمة هذه الجولة، كما يخوض النجم الساحلي أول مباراة له بقيادة مدربه لسعد الدريدي، وتجمعه بمستقبل الرجيش، كذلك مستقبل سليمان يخوض أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد يامن الزلفاني وذلك باستضافة النادي الأفريقي.

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