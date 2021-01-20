الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع الأنجولي جيرالدو بالتراضي

المصدر: وكالات

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

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