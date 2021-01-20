منتخب فلسطين يكشف أخطاء «الأزرق»

المصدر: (الكويت - أحمد عبد اللطيف)

ضرب منتخب فلسطين استقرار نظيره الكويتي، وكشف كثيراً من الأخطاء، التي ظهرت خلال المواجهة، التي جمعتهما ودياً على استاد جابر الأحمد الدولي، وتفوق عليه بهدف مقابل لا شيء ضمن استعداد المنتخبين لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالدوحة، وكأس آسيا 2023، وتعد هزيمة الأزرق الكويتي هي الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين آسيوياً وعربياً وودياً.

وفي السياق نفسه وصف مدرب منتخب الكويت الإسباني كاراسكو الخسارة بالمحبطة، مرجعاً السبب لقصر فترة الإعداد، بسبب ارتباط اللاعبين بخوض منافسات كأس ولي العهد. وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد الكويتي برئاسة خالد الشمري اجتماع مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب لمناقشة تقرير مباراة فلسطين الودية وأسباب العرض الضعيف الذي قدمه الأزرق

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