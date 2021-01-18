"واتساب" يشعل خلافاً رياضياً في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

اشتعل خلاف بين عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، وسرمد عبدالاله الرئيس المنتخب غير المعترف به دولياً للجنة الأولمبية العراقية، على خلفية تعليق كتبه عبدالاله في "غروب" على تطبيق "الواتساب" كشف فيه جانباً من التاريخ الرياضي لدرجال الذي يعد من أشهر نجوم كرة القدم في بلاد ما بين النهرين.

القرن الماضي

وسارع درجال إلى تشكيل لجنة تحقيقية بحق عبدالاله للتعرف على الأسباب التي دفعته إلى ما اعتبره درجال نيلا من سمعته الرياضية، والصاقا لاتهامات تعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، ويرى أنها باطلة وليست دقيقة!

رد سريع

ورد عبدالاله سريعا على لجنة درجال، برفض الحضور إلى التحقيق، معتبرا الزمن الحالي مختلفا عن الزمن الذي تكمم فيه افواه الرياضيين العراقيين عن كشف الحقائق التي يكون فيها المسؤول الرياضي طرفا اصيلا!

اعتراف عبدالاله

واعترف عبدالاله بأنه قد كتب فعلا في أحد "غروبات الواتساب"، حقائق رياضية سابقة تتعلق بدرجال عندما كان مسؤولا رياضيا قبل العام 2003، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة العراقية يطلب فيه الحضور إلى مقر الوزارة في العاصمة بغداد للخضوع للتحقيق بشأن ما كتبه بحق الوزير درجال، مشيرا إلى أنه لن يرضخ حتى لو كلفه الأمر، الفصل من جهة عمله في اللجنة الأولمبية العراقية.

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