فترة توقف إضافية لـ«الفراعنة»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وافقت اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على منح المنتخب الوطني الأول، فترة توقف إضافية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس المقبل، وذلك استعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وحدد الاتحاد الأفريقي «كاف» الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، موعداً للتوقف الدولي، إلا أن جهاز المنتخب طلب الحصول على فترة إضافية مدتها أسبوع، حيث يحتاج حسام البدري المدير الفني لأطول فترة، حيث لم يتجمع اللاعبون منذ نوفمبر الماضي.

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