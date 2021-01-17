قطة تقتحم مونديال اليد

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحمت قطة ملعب مباراة النرويج وسويسرا أمس، في صالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 27 والتي تحتضنها مصر حالياً.

وانتهت المباراة بفوز النرويج على سويسرا 31-25، في الوقت الذي أسفرت فيه باقي مباريات البطولة أمس، والتي تقام بدون حضور جماهيري في المدرجات، فوز مصر على مقدونيا الشمالية 38-19، لتتأهل للدور الرئيسي من البطولة عن المجموعة السابعة، والتي شهدت أيضاً فوز السويد على تشيلي 41-26.

وفي المجموعة الثامنة، فازت بيلاروسيا على كوريا الجنوبية 32-24، وروسيا على سلوفينيا 31-25، لتتأهل بيلاروسيا والروسي وسلوفينيا للدور التالي الرئيسي، بينما انتقلت كوريا الجنوبية للمنافسة على المراكز ما بين 25 و32.

وفي المجموعة السادسة، خسرت المغرب أمام البرتغال 20-33، لتتأهل البرتغال للدور التالي، وخسرت الجزائر أمام أيسلندا 24-39، وفي المجموعة الخامسة، فازت فرنسا على النمسا 35-28، لتتأهل فرنسا للدور التالي.

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