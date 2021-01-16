اتحاد الكرة الأردني يلغي مسير حافلة نادي الوحدات المخصصة للاحتفال بالدوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد اتحاد كرة القدم الأردني في كتاب رسمي إلى أمانة سر نادي الوحدات اليوم السبت، أهمية توجه اللاعبين عقب انتهاء المباراة بين الوحدات والفيصلي بمركباتهم الخاصة إلى مقر إقامتهم في الفندق، وإلغاء مسير الحافلة التي كانت ستقل الفريق من ستاد عمان إلى نادي الوحدات.

وقال الاتحاد في الكتاب إن هذا الإجراء يأتي بناء على كتاب من محافظ العاصمة.

وناشد الناطق الإعلامي لنادي الوحدات محمد غنام في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جماهير الوحدات لالتزام الأوامر الصادرة بهذا الخصوص والتأكيد مرة أخرى أن جماهير النادي حريصة على تطبيق القوانين بالصورة المطلوبة.

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