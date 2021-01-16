تهديدات بإيقاف "الفار" في الدوري المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

باتت تقنية الفيديو في الدوري المصري مهددة بالإيقاف وفقا لتقارير صحافية مصرية كشفت عن تمسك اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برفضها سداد المستحقات المتأخرة للشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري.

وكانت الشركة قد طالبت في وقت سابق بالحصول على 150 ألف يورو بحد أقصى مطلع فبراير المقبل، وفى حال عدم السداد سيتم إيقاف تطبيق التقنية في الدوري المصري وفقا لما أكده مسئولو الشركة لاتحاد الكرة في اجتماعهم الأخير.



وشهدت الفترة الأخيرة توترا في العلاقة بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة والشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري، بعدما اعترضت اللجنة الثلاثية على بعض شروط الاتفاق وتحميل اتحاد الكرة الشركة المنفذة مسئولية بعض السلبيات في تطبيق التقنية مثل ضبط التسلل وغيره.



وترفض اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة سداد مستحقات شركة الفار قبل إرسال باقي المعدات المطلوبة، وهو ما ترفضه الشركة أيضا متمسكة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة أولا والتي تقدر بـ150 ألف يورو بجانب توقيع العقود، وهو ما تسبب في تأزم الموقف، كما ترفض الشركة تحميلها مسئولية مشكلة ضبط التسلل مؤكدة أن قلة الكاميرات المستخدمة في نقل المباريات وراء الأزمة.

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