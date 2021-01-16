تحقيق رسمي في نادي الزمالك للكشف عن طالب العمولة

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى، فتح تحقيق عاجل للتوصل لحقيقة التصريحات التى أدلى بها رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنس.

وأكد خلالها أن هناك بعض الأشخاص من داخل القلعة البيضاء طلبوا الحصول على عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول للنادي الفرنسي.

وهدد رئيس النادى الفرنسي بالكشف عن هوية هذا الشخص حال عدم إتمام الصفقة قائلاً، "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص فى حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف فى الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

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