الزمالك يهدد بمقاضاة رئيس سانت اتيان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي الزمالك المصري، إنهاء المفاوضات الجارية مع سانت اتيان، بخصوص انتقال المهاجم مصطفى محمد، إلى النادي الفرنسي.

كما أكدت إدارة الزمالك، اللجوء إلى القضاء ضد رولاند رومير رئيس سانت إتيان، إذا لم يكشف عن أسماء من طلبوا "عمولة" لتسهيل إتمام صفقة انتقال اللاعب.

وكان الزمالك يشترط الحصول على 5 مليون دولار نقداً، للسماح بانتقال لاعبه إلى النادي الفرنسي، والذي عرض بدوره 2.5 مليون دولار نقداً، وتقسيط باقي المبلغ.

ثم خرج رومير، بتصريحات أكد من خلالها أن هناك أكثر من أسم تدخل في الصفقة، وطلب "عمولة"، لتتعثر المفاوضات أكثر من مرة، وهدد بالكشف عن تلك الأسماء إذا لم تكتمل الصفقة.

وأكد رومير أيضاً، أن صفقة انتقال مصطفى إذا لم تكتمل الآن، فسيتم الصرف عنها نهائياً، ولن يكون هناك تفكير في التعاقد مع المهاجم المصري خلال الصيف المقبل، لأن سانت إتيان، سيكون قد تعاقد مع لاعب آخر.

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