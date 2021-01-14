الهلال السعودي يجدد عقد الشهراني حتى 2024

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت إدارة الهلال السعودي لاتفاق نهائي، مع لاعبها الدولي ياسر الشهراني، لتجديد عقده لـ3 أعوام حتى 2024.

ومن المنتظر توقيع العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة، عصر اليوم، قبل السفر إلى جدة تأهبا لملاقاة الأهلي، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفتي الرياضية والجزيرة السعوديتين، فإن الشهراني صاحب الـ28 عاما، جدد عقده مقابل 8.5 مليون ريال في العام الواحد.

وكان غرم العمري، وكيل أعمال الشهراني، قد قال مؤخرا في تصريحات تلفزيونية، إن موكله لم يدخل بعد الفترة الحرة من عقده، وإن هناك توافقا مع الإدارة حول التجديد.

وأكد العمري امتلاك الشهراني للكثير من العروض، إلا أنه لا يستطيع التحدث مع أي نادٍ آخر؛ احتراما لإدارة الزعيم، ونظرا لالتزام اللاعب بعقده.

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