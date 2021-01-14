مدرب الأهلي المصري يطالب بسفر اللاعبين للدوحة للاستعداد لمونديال الأندية

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري سفر كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر إلى قطر نهاية يناير الجاري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير القادم، من أجل ترضية اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التواجد في القائمة النهائية المشاركة في المونديال، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

ومن المقر أن يحدد الأهلي القائمة النهائية التي ستشارك في مونديال الأندية يوم 23 يناير الجاري، والتي سيتم استبعاد عدد من اللاعبين، ليتم تقليصها إلى 23 لاعبا فقط يخوضون المباراة النهائية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي، بنسبة كبيرة، على السفر يوم 29 يناير الجاري إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير.

ويبحث مسئولو الأهلي حالياً الموعد النهائي للسفر حسب ارتباطات الفريق المحلية، وإن كان الموعد المُقترح للسفر هو يوم 29 الشهر الجاري على متن طائرة خاصة حيث تسافرالبعثة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

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