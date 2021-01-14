«اللاعبين» تفض النزاعات في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قراراً يقضي بتفويض لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين للقيام باختصاصات غرفة فض النزاعات الوطنية للعبة.

وقال أمين الجابري رئيس لجنة شؤون اللاعبين في تصريحات صحافية إنهم استلموا قرار مجلس إدارة الاتحاد السوداني للكرة الذي صدر بالتمرير، بتفويض لجنة شؤون اللاعبين بمهام لجنة فض النزاعات، وأكد الجابري أن اللجنة ستفصل قي قضية الثلاثي رمضان عجب، محمد الرشيد وبخيت خميس، قبل نهاية الأسبوع الحالي، مشدداً على أن اللجنة ستطبق القانون فقط وستكون حريصة على الفصل في القضية بصورة نهائية.

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