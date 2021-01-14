معسكر مبكر للأهلي المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يدرس مسؤولو النادي الأهلي المصري، إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة الأول، بعد لقاء بيراميدز يوم 26 من يناير الجاري بالدوري المصري، وذلك استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، مطلع فبراير المقبل، وترغب إدارة النادي الترتيب مبكراً للبطولة العالمية، خشية تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس «كورونا».

وعانى الأهلي من إصابة بعض لاعبيه بـ «كورونا»، على رأسهم وليد سليمان وعمرو السولية ومحمد مجدي (قفشة) ومحمود عبد المنعم (كهربا)، قبل أن يعلن الأهلي شفاء الجميع، لذا بدأ الترتيب لرحلة قطر مبكراً، بهدف عزل اللاعبين قبل السفر بأربعة أيام خوفاً من حدوث أي إصابات بينهم، ويفتتح الفريق مبارياته في مونديال الأندية يوم 4 من فبراير المقبل.

واستقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على سفر الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء مع بعثة الفريق الأحمر كإجراء إضافي ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا في مونديال الأندية.

في سياق آخر، أعلنت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء اختبار «رابيد تيست» للكشف عن فيروس «كورونا»، لأندية الدوري الممتاز، واستبداله بمسحة قبل 48 ساعة من مواعيد المباريات، وبناءً على نتيجتها ستتحدد قوائم الأندية.

وكان اتحاد الكرة طالب بإدراج الفرق في جداول اللقاح، ولم تكن اختبارات «رابيد تيست» دقيقة بالقدر المطلوب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز