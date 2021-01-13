دبي تعالج كتف العراقي عدنان

المصدر: دبي-علي شدهان

يخضع علي عدنان نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، لفترة علاج لمدة أسبوع في أحد مشافي دبي، بعدما اثبتت الفحوصات الطبية، تعرض محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، لكدمة وتمزق في عضلة الكتف الأيسر نتيجة عرقلته في الدقيقة 51 من زمن مباراة منتخب العراق الودية أمام شقيقة الإماراتي الثلاثاء في دبي ضمن تحضيرات المنتخبين لاستئناف التصفيات المزدوحة المؤهلة ل (مونديال) 2022، وكأس آسيا 2023.

مغادرة الملعب

وغادر عدنان ملعب المباراة بعدما وجد السلوفيني كاتانيتش مدرب أسود الرافدين، صعوبة إكمال المباراة، فأشرك بديلا عنه زميله ضرغام إسماعيل.

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