الانضباط السعودية تقرر إيقاف حارس الأهلي على خلفية أحداث مباراة القادسية

المصدر: وكالات

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبة محمد العويس حارس الأهلي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة أخضر جدة أمام القادسية في الدوري المحلي.

وعاقبت لجنة الانضباط، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، حارس الأهلي بالإيقاف مباراتين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، بسبب محاولة الاعتداء على مسؤول من فريق القادسية بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وألزمت اللجنة مسؤول القادسية محمد الصالح، بالإيقاف مباراة واحدة، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على خلفية الإساءة للعويس.

وأوقفت خالد المرشود مسؤول نادي القادسية 3 مباريات، وتلزمه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بعد ثبوت التلفظ بألفاظ مسيئة على حارس الأهلي.

وشهدت مواجهة الراقي أمام مضيفه القادسية، التي انتهت على إيقاع خسارة الفريق القادم من جدة 1-3، الجمعة الماضي، اشتباكا بين العويس ومسؤولي فريق الشرقية في مشهد تطور على نحو مؤسف.

إذ التقطت الكاميرات لحظة انفعال حارس الأهلي عقب نهاية المباراة وحاول الصعود لمنصة القادسية من أجل الاشتباك مع أحد الأعضاء الذي وجه بعض الكلمات الاستفزازية للحارس خلال مباراة الفريقين.

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