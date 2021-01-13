الأهلي السعودي يمدد عقد السومة حتى 2024

المصدر: البيان الإلكتروني

جدد المهاجم الدولي السوري عمر السومةعقده مع ناديه الأهلي السعودي حتى عام 2024.

ونشر الأهلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تُظهر السومة مع رئيس النادي، عبدالإله مؤمنة، وهو يحمل قميص النادي وعليه رقم 2024، ليؤكد تجديد عقده رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

وكان اللاعب السوري دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

وانضم السومة لصفوف النادي السعودي قادمًا من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفًا.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن النادي الأهلي اتفق بالفعل مع اللاعب على تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقابل 30 مليون ريال، في ظل مرونة كبيرة من اللاعب الذي كان يريد مليون و300 ألف ريال شهرياً وعقد لمدة سنتين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح إدارة النادي في التجديد مع السومة جاء بعد جهود مضنية من الطرفين طوال الفترة الماضية، وأن التجديد جاء في توقيت مهم للأهلي نظراً للقمة المرتقبة أمام نظيره الهلال بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للحترفين.

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