انسحاب أمريكا والتشيك من مونديال اليد والإعلان عن قائمة مصر

المصدر: البيان الرياضي

أعلن منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، انسحابهما من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق في مصر مساء اليوم الأربعاء، بسبب إصابة عدد كبير من الفريقين بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الدولي، أنه تقرر مشاركة منتخبي سويسرا وشمال مقدونيا، بدلاً من المنتخبين المنسحبين من البطولة، والتي تفتتح بمواجهة منتخبي مصر وتشيلي، وتستمر البطولة حتى يوم 31 يناير الجاري، وبمشاركة 32 منتخباً.

ومن ناحية أخرى، أعلن اليوم، عن القائمة النهائية لمنتخب مصر لكرة اليد المشارك في المونديال، وتضم اللاعبين هنداوي، الطيار، عمر بكار، أحمد مؤمن، علي زين، يحيى الدرع، قداح، دودو، سيف الدرع، إسلام حسن، يحيى خالد، الأحمر، محسن رمضان، سند، يسري، ممدوح هاشم، المصري، وسام نوار، فيصل وسيسه.

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