سلطنة عمان تطلق أول دوري نسائي لكرة القدم.. مارس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

ينطلق مطلع مارس المقبل أول دوري منظم لكرة القدم النسائية داخل الصالات في سلطنة عمان ضمن خطط وبرامج الاتحاد العماني لكرة القدم في الاهتمام بكرة القدم النسائية وتطويرها.

وخاطب الاتحاد العماني لكرة القدم كافة الأندية من أجل المشاركة في هذا الدوري مع تقديم حزمة من الجوانب التحضيرية للأندية والمتمثلة في العديد من الدورات والورش حتى تكون المشاركة فاعلة لتشكيل منتخب للسلطنة للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية والدولية. وفقا لوسائل إعلام عمانية.

وقال سعيد بن عثمان بن محمد البلوشي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد: بأن الاتحاد سيقدم دعما ماديا لكل الأندية المشاركة إضافة إلى جواىز تحفيزية للأندية الفائزة بالمراكز الأولى.

وحث البلوشي الأندية على الاهتمام بالعنصر النسائي ومنحها الفرصة لممارسة اللعبة مشيرا إلى أن الاتحاد العماني لكرة القدم سوف يوفر البيئة المناسبة حتى يظهر الدوري بالشكل الذي يتناسب مع انطلاقته الأولى، وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل شروط وقواعد الدوري وآلية التسجيل، مضيفا إلى أن هناك بطولة للجامعات والمدارس والمؤسسات والفرق الأهلية في الثلث الأخير من مايو 2021.

وأكد الأمين العام المدير التنفيذي إلى أن هناك موافقة حتى الآن من 11 ناديا للمشاركة في هذا الدوري ونأمل التجاوب من الأندية للمشاركة في أول دوري منظم ليكون انطلاقة حقيقية للعبة وتحت إشراف رابطة الدوري وفق آليه واضحة في التسجيل.

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد تعاقد مع المدربة السورية مها جنود لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية داخل الصالات، وخلال الفترة الماضية تم إجراء دراسات مسحية من أجل الوقوف على الوضع العام.

وقالت جنود أنه وفق هذه الدراسة المسحية تم وضع خطة لتطوير الكوادر الوطنية الفنية للعمل في الأندية الهدف منها استقطاب اللاعبات وتحفيزهن وترغيبهن في اللعبة خاصة للفئة السنية تحت 16 عاما، لتكون الانطلاقة الحقيقية لجيل جديد من اللاعبات، وبهذا قمنا بزيارات إلى الأندية والمدارس وكذلك الاجتماع مع الاتحاد المدرسي.

وأشارت جنود أنه خلال هذه الزيارات خرجنا بانطباع إيجابي بأن هناك رغبة أكيدة في ممارسة اللعبة، ومن واقع هذه التجربة نسعى إلى أن يكون لدينا أكبر عدد من الأندية المشاركة وأن يقام دوري منظم تلعب فيه أكبر عدد من المباريات لاكتساب الخبرة.

وأضافت مدربة المنتخب العماني داخل الصالات للفتيات بأن تطوير كرة القدم النسائية لا يمكن أن يتم إلا بتظافر الجهود وأتمنى أن نستهدف الفئات العمرية وهي حجر الأساس للسير في المسار الصحيح، ولهذا وضعنا منهج تدريبي لتعليم أسس كرة القدم للصالات إضافة إلى دليل المدربات واللاعبات وجاري العمل على إصدار دليل تطبيقي وتكتيكي.

من جانب آخر كشف هارون بن عامر البرطماني مدير دائرة التعليم والتدريب بالإدارة الفنية للاتحاد العماني لكرة القدم عن خطة تطوير قطاع كرة القدم النسائية حسب الخطة الموضوعة 2020/2021 والهدف منها تأهيل الكوادر الوطنية الفنية للعمل في الأندية واستقطاب اللاعبات مشيرا إلى أنه تم تأهيل عدد من المدربات والحكمات والإداريات ومدربات لحراس المرمى ومن خلال هذه الدورات أصبح لدينا حاليا 10 حكمات صالات، منهن حكمة دولية وحكمتين للملاعب المفتوحة ونأمل خلال الفترة القادمة إقامة المزيد من الدورات للمدربات ومدربات حراس المرمى.

ولخص مدير دائرة التعليم والتدريب بالإدارة الفنية جملة ما تم تنفيذه لتأهيل الكوادر النسائية المؤهلة بوجود 77 مدربة تحمل الشهادة التدريبية (D) و70 مدربة تحمل الشهادة التدريبية C و38 إدارية، ومن خلال هذا التأهيل أصبح لدينا قاعدة بيانات يمكن من خلالها إقامة الدوري بكل يسر وسهولة.

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