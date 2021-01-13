النجم الساحلي يُقيل فييرا ويُعين الدريدي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أعلن النجم الساحلي التونسي إقالة المدرب البرتغالي جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفانو، وذلك بعد التعادل السلبي الأخير أمام فريق اتحاد تطاوين ضمن الجولة السابعة من الدوري المحلي. وقررت إدارة النادي تولي المدرب التونسي سعد الدريدي مهمة تدريب الفريق بديلاً لفييرا، لتكون بدايته اليوم أمام فريقه القديم النادي الإفريقي.

على جانب آخر، علم «البيان الرياضي» أن مباراة اليوم بين النادي الصفاقسي وضيفه الترجي التونسي، ستكون بمثابة الاختبار الأخير لمدرب الصفاقسي انيس بوجلبان، وفي حال تعثر الصفاقسي ستتم إقالة بوجلبان والبحث عن البديل.

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