الأهلي السعودي يقترب من تجديد عقد السومة

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترب الأهلي السعودي من تجديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن النادي الأهلي اتفق بالفعل مع اللاعب على تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقابل 30 مليون ريال، في ظل مرونة كبيرة من اللاعب الذي كان يريد مليون و300 ألف ريال شهرياً وعقد لمدة سنتين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح إدارة النادي في التجديد مع السومة جاء بعد جهود مضنية من الطرفين طوال الفترة الماضية، وأن التجديد جاء في توقيت مهم للأهلي نظراً للقمة المرتقبة أمام نظيره الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للحترفين.

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