اهتمام حكومي وشعبي بزيارة انفانتينو للعراق 27 الجاري

المصدر: دبي - علي شدهان

تحظى الزيارة المرتقبة للسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى العراق 27 الجاري، باهتمام رسمي خاص من قبل حكومة العراق، وترقب شعبي كبير، لما للزيارة المنتظرة من أهداف مشروعة يسعى العراق إلى تحقيقها، في مقدمتها رفع الحظر عن إقامة المباريات في ملاعبه بصورة كاملة وواضحة.

65 ألفاً

وتأتي زيارة رئيس جمهورية (الفيفا) على هامش المباراة الدولية الودية التي ستجمع منتخب العراق بشقيقه الكويتي 27 الجاري في ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

شخصيات مرموقة

وإلى جانب انفانتينو، يتوقع حضور شخصيات رياضية مرموقة إلى العراق يوم 27 الجاري، من بينها الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة التفتيش الخليجية التي من المقرر أن تقوم بالاطلاع على مدى جاهزية العراق لاحتضان الأشقاء في (خليجي 25)، نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

برنامج حافل

وكشف الدكتور موفق عبد الوهاب مدير دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة العراقية، النقاب عن وضع برنامج حافل للزيارة المرتقبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنياً ألا تحول ظروف منع السفر في أوروبا بسبب انتشار وباء (كورونا)، دون تحقيق زيارة انفانتينو إلى العراق، متوقعاً أن تحقق الزيارة الأهداف التي يتطلع العراق إلى بلوغها، وفي مقدمتها، رفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية بشكل تام.

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