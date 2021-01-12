«خليجي 25» ورفع الحظر طموحات عراقية

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

استضافة «خليجي 25»، ورفع الحظر عن إقامة المباريات، طموحات عراقية، يكثف مسؤولو الكرة العراقية جهودهم من أجل تحقيقها، ويبدو أنها أصبحت قريبة المنال، وكشف إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي، في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»، أن لجنة التفتيش المكلفة من الاتحاد الخليجي للكرة، ستقوم بزيارة العراق يومي 24، 25 الجاري، من أجل تفقد المنشآت العراقية التي تستضيف منافسات «خليجي 25».

وتأتي تلك الخطوة، بعد تأكيد العراق رغبته باستضافة البطولة في مدينة البصرة، وتقديم ملف متكامل لاستضافة البطولة المقررة نهاية 2021 أو مطلع 2022.

وتقوم اللجنة بالاطلاع على الملاعب والمنشآت، لا سيما استاد البصرة الدولي، الذي يتسع لـ 65 ألف مشجع، ملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف مشجع، وسترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، لإقرار استضافة العراق، وتعهدت وزارة الشباب والرياضة، باستكمال كل البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية المتعلقة باستضافة البطولة، في ما يتعلق بإنجاز الفنادق والمنشآت الطبية والخدمية.

من ناحية أخرى، تمت دعوة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لزيارة بغداد خلال الفترة المقبلة للمساهمة في رفع الحظر عن ملاعبها، ومن المتوقع تزامن زيارة إنفانتينو مع المباراة الودية بين منتخبي العراق والكويت في البصرة 27 الجاري.

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