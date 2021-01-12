اعتزال «جدو» أشهر بديل مصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أعلن نجم نادي الأهلي المصري السابق، محمد ناجي «جدو»، إنهاء مسيرته مع كرة القدم، بعد رحيله مطلع الموسم الجاري عن صفوف فريق الجونة، وهو آخر محطاته في الملاعب، وكتب «جدو» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيراً مما كنت أتخيل.

وأضاف: ممتن جداً لكل لحظة، أنا محظوظ أنني حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن ليحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكراً لكم جميعاً. ويعد «جدو» - 37 عاماً - أشهر بديل في مصر، بعدما كان تميمة الحظ لمنتخب الفراعنة، في كأس الأمم الأفريقية 2010، حيث حصد لقب هداف البطولة في النسخة التي فازت مصر بلقبها.

وفي مفاجأة للجميع تواجد لاعب الاتحاد السكندري، في القائمة التي اختارها حسن شحاتة لخوض غمار المنافسة القارية، وبرغم مشاركته كبديل سجل 5 أهداف خلال البطولة، وانتقل بعدها للأهلي المصري. وأعير إلى هال سيتي الإنجليزي، كما لعب «جدو» لعدد من الأندية هي، الإنتاج الحربي والمقاولون العرب ثم الجونة.

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