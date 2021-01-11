مدرب الهلال السوداني لا يخشى أي فريق في مجموعات أفريقيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الصربي زوران مانولفيتش، مدرب نادي الهلال السوادني، أن فريقه لا يخشي أي فريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مبينا أنهم سيتعاملون باحترام مع جميع الفرق بالمجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الهلال، كل من شباب بلوزداد الجزائري، ومازيمبي الكنغولى وصنداونز الجنوب أفريقي.

وأوضح أنه سبق وأقصى مازمبي الكنغولى، من ربع نهائي أبطال أفريقيا في وقت سابق من عام 2018 عندما كان مدرب لفريق أول أغسطس الأنغولى، ولديه معرفة جيدة بصنداونز الجنوب أفريقي، وواجهه من قبل مع الوداد المغربي، وأن شباب بلوزداد فريق جيد في الجزائر، وأكد أن الهلال سيقاتل وسيكون هدفه الوصول لربع النهائي.

وقال المدرب في تصريحات نقلها عنه موقع سودافوكس نيوز: إنه سمع كثيرا عن دور تركي آل الشيخ، الذي منحه الهلال الرئاسة الفخرية في مجال كرة القدم والدعم الذي قدمه لمجموعة من الأندية كالأهلي والزمالك، وتأسيسه لنادي بيراميدز المصري وسيقدم الدعم للهلال السوداني في إطار مشروع طموح، وهذا امر مهم جدا، لا أسمع إلا خيرا عن تركي آل الشيخ.

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