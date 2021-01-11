استعدادات أمنية وصحية لحفل افتتاح كأس العالم لليد بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث تترقبها أنظار العالم، وسط حرص مصر على الخروج بالبطولة بمشهد حضاري يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

وتؤمن المجموعة الأفريقية حفل الافتتاح وكافة مبارايات البطولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، حيث تم وضع عددًا من السيناريوهات الأمنية لتأمين البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عن دخول نجوم عروض حفل افتتاح المونديال داخل الفقاعة الطبية مبكرا استعدادا لمراسم الحفل من أجل تطبيق نظام الحجر الصحى عليهم للحفاظ على سامتهم من فيروس كورونا للخروج بحفل الافتتاح بشكل أمن صحياً

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر

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