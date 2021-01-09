مصر.. إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادي الاتحاد السكندري المصري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لفحص طبي بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ويقود الجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بعدما خلف المدير الفني طلعت يوسف.

وتعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز