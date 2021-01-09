تفاصيل واقعة تقديم "كوب شاي" لحكم مباراة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت إحدى مباريات دوري الناشئين في مصر واقعة طريفة حيث فوجئ متابعو المباراة بعامل ينزل لأرض الملعب ويقدم كوبا من الشاي لحكم المباراة.

ونشر المصور الصحافي عمرو فرغلي صورة من اللقاء الذي جمع بين فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين مواليد 99 ويظهر فيها أحد العمال خلال نزوله أرض الملعب يحمل كوبا من الشاي وكأنه يقدمه للحكم.

وأثارت الصور ة عاصفة من السخرية حيث شبهوها بالواقعة التي قام بها الفنان هاني رمزي خلال أدائه لشخصية حكم مباراة في فيلم "أبو العربي" مع الفنان طلعت زكريا وقيامه بالحديث في الهاتف المحمول خلال إدارته للمباراة.

وكشف الحكم أحمد ساهر في تصريحات صحافية تفاصيل الواقعة مؤكداً أن تلك الصورة التي يظهر بها ويقف إلى جوار شخص يحمل كوب من الشاي تم تفسيرها بشكل خاطئ، وذلك لأن هناك لقطات أخرى من زوايا مختلفة يظهر بها وهو يشير إلي العامل بالخروج من أرضية الملعب، مضيفاً: «ملمستش حتي الكوباية، وكل اللي حصل إني كنت واقف في الملعب، بين الشوطين وكنا بنستعد علشان الشوط التاني وفجأة بصيت ورايا لاقيت عامل غرف خلع الملابس واقف ورايا بصينة فيها كوباية شاي، وقالي معلش هعدي بيها الناحية التانية، لأنه كان عامل شاي لفريق جمهورية شبين باعتبار إنهم ضيوف، وبعد ما اداهم الشاي حب يعدي علشان يروح ناحية البوابة لكن أنا رفضت إنه يعدي من الملعب، ورجع فعلا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز