عبد الله جمعة ينفي طلب أضعاف راتبه للاستمرار مع الزمالك

المصدر: البيان الرياضي

نفى عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك المصري، التصريحات التي أدلى فيها فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالنادي، حول مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وصرح فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية، بأن جمعة، طلب أضعاف راتبه الحالي للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، وبأن طلب الحصول ما يقارب من 10 إلى 12 مليون جنيه مصري، رغم أنه انضم إلى الزمالك مقابل 2 مليون جنيه.

ورد عليه اللاعب بتغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "أولاً الكلام ده محصلش، والكلام ده كذب، وأنا مقعدتش مع حضرتك عشان تقول كلام محصلش".

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