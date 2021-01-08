مواجهات عربية قوية في مجموعات أبطال إفريقيا

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي جرت قبل قليل عن مواجهات عربية متفاوتة ما بين القوية والمتوازنة حيث ضمت المجموعة الأولى كل من المريخ السوداني، و الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الانغولي ، فيما ضمت المجموعة الثانية الهلال السوداني، وشباب بلوزداد الجزائري، و مازيمبي الكنغولى، وصن داونز الجنوب أفريقي، وتألفت المجموعة الثالثة من فرق الوداد المغربي، وحوريا الغيني، وبترو اتليتكو الأنغولي، وكايزر شيف الجنوب أفريقي.

أما المجموعة الرابعة فضمت ثلاثة فرق عربية وهي الترجي التونسي، والزمالك المصري، ومولودية الجزائري، بالإضافة لتونجيث السنغالي، وتنطلق مرحلة المجموعات في 12 و13 من فبراير المقبل.

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