تعرف على أفضل لاعب في صفوف الأهلي المصري في موسم الثلاثية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": أن الدولي محمد الشناوي حارس مرماه وقائده، اختير كأفضل لاعب في صفوفه في موسم 2020/2019، وهو الموسم الذي شهد تتويج الأهلي بالثلاثية التاريخية.

وأضاف النادي: "موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي، أبطال الثلاثية التاريخية، وصاحب القفاز الذهبي (24 كلين شيت) في العام المنقضي".

وتابع: "حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم".

وقدم الشناوي (32 عاما) في الموسم الماضي أداء رائعا مع الأهلي، وساهم في تتويجه بثلاثة ألقاب، دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر، في إنجاز تاريخي.

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