3 دول عربية تخوض مجموعات أبطال أفريقيا بفريقين

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله

بعد اعتماد الهلال السوداني رسميا ضمن فرق مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، ارتفع عدد الدول العربية التي ستخوض مرحلة المجموعات الافريقية بفريقين أثنين إلى 3 دول وهي إلى جانب السودان بممثليه الهلال والمريخ، مصر بعد تأهل فريقي القمة الأهلي والزمالك، والجزائر بتأهل ممثليها المولودية وشباب بلوزداد.

وتأهل كذلك فريقين من دول أفريقية أخرى وهي الكنغو الديمقراطية بفريقي مازيمبي، وفيتا كلوب، بالإضافة لجنوب أفريقيا، بفريقي صن داون، وكايزر تشيف، ليصبح عدد الدول التي تأهل منها فريقين خمس دول، ويترقب الشارع الرياضي العربي مواجهات ساخنة في أكبر بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية، ولا يستبعد مشاهدة ديربيات عربية، والمعروف أن فريقي الأهلي والزمالك المصريين كانا طرفي نهائي البطولة في النسخة السابقة.

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