الخطيب: جائزة الإبداع خطوة لتطوير الرياضة العربية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تلعب دوراً رئيساً في تطوير الرياضة العربية، بتكريم المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي. ونقل موقع الأهلي الرسمي، تصريحات الخطيب عند زيارته الأخيرة لمجلس دبي الرياضي ومقر الجائزة.

والتي أكد خلالها اعتزازه، كون النادي الأهلي أحد الفائزين بجائزة الإبداع، وتذكر تسلمه من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، درع فوز النادي كأفضل فريق عربي في الدورة الخامسة للجائزة عام 2013، بعد فوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 2012 للمرة السابعة، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2012 للمرة الرابعة، والفوز بالمركز الرابع في هذه البطولة.

وأكد أن الجوائز تعطي النادي الفائز واللاعبين والجماهير، حافزاً لإحراز المزيد من الألقاب والإنجازات، لكن الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، يمنح النادي تقديراً خاصاً، لأن الإنجاز يكون مقروناً بجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ــ رعاه الله ــ ويكون مقروناً أيضاً بكلمة الإبداع، وهي أرفع وأرقى درجات التميز والإنجاز.

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