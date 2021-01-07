شاهد..كاف يعتمد الهلال السوداني رسمياً في مجموعات الأبطال

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا الهلال السوداني ضمن فرق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وصنفه بالمستوى الثالث، بعد انسحاب فريق أشانتي كوتوكو الغاني أمامه في جولة الإياب أمس بإستاد الهلال بأم درمان، بسبب إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ليتعذر عليه استيفاء العدد المطلوب من اللاعبين في ملعب المباراة، وستجري قرعة دور المجموعات في الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة.

وبذلك سيرتقب جمهور الشارع الرياضي السوداني مشوار فريقين في دور المجموعات حيث تأهل المريخ أيضا إلى هذه المرحلة رغم خسارته (1-2) أمام مضيفه أنيمبا النيجيري على ملعب الأخير ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2)، بعد فوزه بأم درمان بثلاثية نظيفة.

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