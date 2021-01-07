الأهلي المصري يستبعد 4 لاعبين من قائمة مونديال الأندية

المصدر: البيان الإلكتروني

استبعد الأهلي المصري أربعة لاعبين من قائمته الأولية التى تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل والتي ضمت 35 لاعبا أمس الأربعاء، على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعبا يوم 23 يناير الجاري، وفقا للوائح الفيفا التى لا تسمح سوى بإشراك 23 لاعبا فقط في البطولة.

وأشارت " اليوم السابع" إلى أن إدارة الأهلي استقرت على وضع كل أسماء اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الحالي واستبعاد اللاعبين المصابين، لصعوبة لحاقهم بمباريات كأس العالم وحاجتهم لبرنامج تأهيلي ينتهي بعد انتهاء منافسات البطولة، واللاعبون هم كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة ومحمد محمود ومحمود متولي غير المقيدين بالقائمة.

ويغيب ناصر ماهر بسبب إصابته بخلع في الكتف في مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة بافتتاح الموسم الحالي، وإجراء عملية جراحية منذ فترة لتثبيت الكتف، وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ويغيب محمود متولي منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في منتصف الموسم الماضي ويعكف حاليا على الانتهاء من برنامج التأهيل من الإصابة بعد إجراء عملية جراحية.

بينما يغيب محمد محمود لعدم تماثله للشفاء من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أيضا، حيث يحتاج لفترة قبل العودة للملاعب مجددا.

فيما يستمر غياب كريم نيدفيد لعدم تعافيه الكامل من الإصابة في الركبة التي تعرض لها منذ قرابة العامين، وخاض برنامج تأهيل خاطئ تسبب في تأخير عودته للملاعب قرابة هذه المدة.

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