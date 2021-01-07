الرياضة العربية تفقد طه الطوخي

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

نعت مؤسسات رياضية مصرية وعربية الدكتور طه الطوخي «شيخ المدربين» الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد وعكة صحية ليفارق الحياة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، أبرزها قيادته منتخب الكويت عام 1970 لتحقيق كأس الخليج في نسختها الأولى، وكان أحد العلامات المميزة في مشوار الهلال السعودي، عندما تولى تدريبه عام 1973، كما تولى تدريب النصر السعودي، وناشئي شباب الأهلي والجزيرة الإماراتي. وعمل الطوخي مساعداً في الجهاز الفني للأهلي بقيادة عبده الوحش عام 1965، وتولى تدريب جيل الراحل صالح سليم وطه إسماعيل.

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