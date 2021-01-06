المريخ السوداني يتأهل إلى مجموعات أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الرياضي

تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم خسارته (1-2) أمام مضيفه أنيمبا النيجيري مساء اليوم على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم في لقاء الإياب.

وكان المريخ انتصر في جولة الذهاب بأم درمان بثلاثية نظيفة ليفوز بمجموع المباراتين (4-2) وتقدم المريخ بهدف السبق عن طريق مهاجمه الهداف سيف تيري في الدقيقة (8) قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل، ويسجلوا هدفا ثانيا في الشوط الثاني لكن المريخ حافظ المريخ السوداني على نتيجة خسارته بهدفين لهدف حتى نهاية المباراة.

وينتظر الشارع الرياضي السوداني أن تتواصل الأفراح بتأهل الأمل عطبرة إلى المرحلة التالية من البطولة الكونفدرالية عندما يلتقي مضيفه ساليناس البوركيني في جولة الإياب على ملعب الأخير مساء اليوم.

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