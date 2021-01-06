الاتحاد المصري يُعدل مباريات الدوري بسبب مونديال اليد
أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على مواعيد عدد من مباريات الجولة 7 من الدوري الممتاز، لتعارضها مع مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.
وأعلن الاتحاد المصري عن التعديلات التي أجريت، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.
وذكر الاتحاد: “جاءت التعديلات على النحو التالى: إقامة مباراة سموحة مع البنك الأهلي بإستاد الإسكندرية يوم 12 يناير الجاري بدلاً من إقامتها يوم 15 من الشهر نفسه”.
وأضاف: “إقامة مباراة المصري مع الزمالك بإستاد الجيش ببرج العرب يوم 12 يناير بدلاً من إقامتها يوم 16”.
وتابع: “إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بإستاد السلام يوم 12 يناير بدلاً من إقامتها يوم 15”.
وأضاف الاتحاد: “كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد وإنبي المؤجلة من الأسبوع الرابع بإستاد الإسكندرية يوم 18 يناير، وإقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون المؤجلة من الأسبوع السادس بإستاد الإسماعيلية في اليوم ذاته”.