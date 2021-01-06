رحيل شيخ المدربين وعميدهم في كأس الخليج

المصدر: دبي - ياسر قاسم

رحل فجر الأربعاء عميد المدربين في دورات كأس الخليج المصري طه الطوخي، المدير الفني الأسبق لمنتخب الكويت.

وكان الطوخي قد تم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية، قبل أن يفارق الحياة، عن عمر يناهز 83 عاما.

وبدأ طه الطوخي مسيرته كلاعب في أشبال نادي الزمالك، وتحديدا في عام 1951، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، البداية الفعلية للطوخي مع كرة القدم، كانت مع فريق الأهلي المصري، الغريم التقليدي للزمالك، والذي اعتزل فيه مبكرا بسبب الإصابات.

وبدأ الطوخي مسيرته التدريبية في النادي الذي اعتزل فيه، الأهلي المصري، حيث عمل مساعدا في الجهاز الفني بقيادة عبده صالح الوحش بداية من 1965 وانتقل إلى الكويت عام 1968، لتدريب نادي النصر، ليقدم مستويات مميزة معه ثم تم تعيينه مدربا لمنتخب الكويت وقاد الطوخي، الكويت في أول نسخة من بطولة كأس الخليج العربي، والتي أقيمت في مارس 1970، في البحرين، وحقق اللقب الأول للكويت.

وعرف الطوخي باسم "شيخ المدربين" نظرا للخبرات الهائلة التي حظي بها على مدار مسيرته التدريبية.

وتولى الطوخي تدريب العديد من أساطير كرة القدم المصرية، مثل صالح سليم، الرئيس التاريخي للأهلي المصري، ورئيسه السابق حسن حمدي، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، بالإضافة إلى غير ذلك من الأسماء اللامعة.

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