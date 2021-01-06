الأهلي المصري إلى دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

المصدر: أ ف ب

تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة أمس الثلاثاء على ملعب الأهلي في إياب دور الـ32.

وكان الأهلي قد فاز ذهابًا بملعب الجنرال سيني كونتش بالعاصمة نيامي بهدف نظيف سجله المالي اليو ديينغ.

تقدم الأهلي الفائز في نهائي الموسم الفائت على غريمه مواطنه الزمالك عن طريق طاهر محمد طاهر (ق13) وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني (ق37) وعزز المغربي بدر بنون بهدف ثالث (ق67 من ركلة جزاء) واختتم البديل محمود عبد المنعم "كهربا" أهداف فريقه (ق90+1).

ولعب سونيديب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 عقب طرد حارسه كارلوس ديجورام لاعتراضه احمد ياسر ريان وهو في طريقه للمرمى.

جاء الشوط الأول متوسط فنيا حيث سيطر الأهلي عليه لعبًا ونتيجة، بفعل فارق الخبرات الفنية والبدنية مقارنة بالفريق الضيف حديث الخبرة بالمواجهات الأفريقية.

ضغط هجومي من جانب الأهلي أسفر عن هدف أول من تمريرة من سليمان خلف الدفاع، سددها طاهر على يمين الحارس ديجورام (ق13)، وهو أول أهدافه مع الأهلي منذ انتقاله الصيف الماضي قادمًا من المقاولون العرب.

ومن هجمة منظمة أضاف سليمان الهدف الثاني بعدما حول عرضية علي معلول بتسديدة قوية على يسار الحارس البديل موسى المصطفي (ق37).

وفي الدقيقة 65 احتسب حكم المباراة التونسي هيثم قيراط ركلة جزاء لأصحاب الأرض اثر عرقلة احمد ياسر ريان، انبرى لها بدر بنون وسددها على يمين المصطفى محرزا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تلقى "كهربا" تمريرة من المالي اليو ديينغ، سددها على يسار المصطفى محرزا الهدف الرابع.

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